شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخضع لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.

وتحظى بعثة الأهلي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، فور وصولها إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وأكد مصدر مسئول بالأهلي أن بعثة المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة ، وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار اتخاذ كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وفرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج، ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية تطبقان كل التعليمات بحذافيرها، حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.