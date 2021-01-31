شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى يعنف لاعبى الإنتاج ويحذر من الجونة.. وتعاهد الجميع على فتح صفحة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمادة صدقى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، جلسة مع لاعبيه عنفهم خلالها على الأداء المتراخى الذى ظهروا به خلال مباراة المصرى البورسعيدى، مشدداً على استبعاده للعناصر المقصرة من التشكيل الأساسى، لاسيما أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة مع الجونة على ملعبه، مشدداً على أن الفريق الساحلى خصم شرس ويقدم موسما مميزا للغاية، فى حين تعاهد جميع اللاعبين على تصحيح مسار الفريق للهروب من مراكز القاع.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري ، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة للمسابقة.

وأغلقت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق، باب الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع أربع صفقات هم "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر.