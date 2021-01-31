شكرا لقرائتكم خبر عن بوكير: رحلت عن الزمالك لأنى لست مدير فندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بوكير، المدير الفنى السابق للزمالك والإسماعيلى، عن سبب رحيلة عن تدريب الفارس الأبيض فى وقت سابق، وقال بوكير فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لم يكن لدى مشكلة مع الزمالك ولكن إدارة النادى كانت المشكلة، الزمالك نادٍ كبير جداً، والمشكلة أن رئيس النادى كان يعد دائماً فاروق جعفر بأنه سيكون بديلاً لى وكنت تحت ضغط، فى هذا الوقت كان الاتحاد الثانى فى الدورى وتعادلنا معه ورئيس النادى رأى أنها ليست نتيجة جيدة وبالتالى تمت إقالتى.

وأضاف بوكير، يجب أن يكون لدى الإدارة معرفة بكيفية إنشاء فريق فى وقت كافٍ، كنا ثالث الدورى فى الاتحاد السكندري، ولكن كان معى طلعت يوسف والإدارة كانت جيدة، وكرة القدم فريق عمل رياضى، تبدأ من رئيس النادى الذى يتابع الفريق بالكامل، لكن الأزمة أنه لو هناك بعض المشاكل مع الإدارة لا يمكن للمدرب أن ينجح.

وأشار بوكير إلى أنه لم يكن هناك لديه أى مشكلة مع أى فرد حتى مشاعرى مع الزمالك جيدة جداً، ماعدا رئيس النادى فقط هو من كان المشكلة، لم أعترض على وجود أحمد رفعت على الدكة مع الجهاز الفني، ولكن مشكلتى أننى أستطيع أن أعمل كمدرب للفريق ولكن رئيس النادى كان هو الأزمة.

وتابع بوكير، "كنت لاعب كرة ولست ديكتاتورا ومقتنع جداً بفريق العمل، وكرة القدم لا يتحكم فيها شخص واحد، وليس لدى مشكلة للعودة إلى الزمالك، وحتى فى الإسماعيلى لم يكن لدى أزمة وإبراهيم عثمان لم يتدخل أبداً فى عملى كمدرب، رحلت عن الزمالك لأننى لست مدير فندق، أنا مدرب ويجب أن أعمل وفقاً لما تعلمته.