شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تبحث عن لقب غائب منذ 22 عاما فى مواجهة الدنمارك بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب السويد لكرة اليد لتحقيق حلم طال انتظاره طوال الـ 22 عاما، للتتويج ببطولة العالم المقامة فى مصر، والتي تجمعه أمام الدنمارك فى المباراة النهائية المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.

وكانت آخر مرة توج فيها منتخب السويد ببطولة العالم عام 1999، فى البطولة التى أقيمت بمصر أيضا، بعد التغلب على روسيا بنتيجة 24/25، ومن المفارقات أيضا أن الدنمارك شارك فى البطولة وودع المنافسات من دور الـ 16 بالخسارة أمام كوبا 32/ 24 .

ونجح منتخب الدنمارك فى الفوز على إسبانيا فى نصف النهائى بنتيجة 35/33 الجمعة، بينما تأهل المنتخب السويدى على حساب فرنسا بنتيجة 32/26.

وكان منتخب مصر قد حقق المركز السابع فى البطولة، بعد الهزيمة أمام الدنمارك فى ربع النهائى بركلات الترجيح 3/ 4، فى مباراة شهدت ندية كبيرة.

من جهته، أكد نيكولاى ياكوبسن، المدير الفنى لمنتخب الدنمارك، أن المنتخب الدنماركى قدم مباراة جيدة أمام إسبانيا الذى قدم هو الآخر أداء قويا، مشيرا إلى أن فريقه نجح فى تدارك أخطاء، وأن أخطاء كلا الفريقين فى اللقاء كانت ترد بأهداف مباشرة .

وقال ياكوبسن، إنه يرى أن كلا الفريقين خاض المباراة بشكل منظم ولكن خبرات لاعبيه نجحت فى حسم الفوز والتأهل إلى الدور النهائى، مشيرا إلى أن مواجهة مصر فى دور ربع النهائى من أصعب اللقاءات بجانب مواجهة إسبانيا.

بينما قال كيفن مولر حارس مرمى منتخب الدنمارك، إن مواجهة السويد فى الدور النهائى مفاجئة ولكن 60 دقيقة ستحسم البطل.