شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن غلق ملف الصفقات الشتوية بعد ضم الجزيري ومروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، غلق القلعة البيضاء ملف ضم لاعبين جدد خلال الساعات المقبلة، بعد ضم مروان حمدى وسيف الدين الجزيري، وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الزمالك مر بأسخن 48 ساعة خلال اليومين الماضيين، بعد احتراف مصطفى محمد فى جالاطة سراى التركي، لأن أموال الإعارة وفرت لدينا الكثير من الفرص لضم اللاعبين، وهذا ما جعلنا نرفض عرض سانت إتيان، لأن النادى كان يرفض أن يحصل على مستحقاته من الصفقة بالتقسيط، بالإضافة إلى تصريحات رئيس النادى الفرنسي، خاصة أن خطتهم كانت الحصول على مصطفى محمد وتسويقه بعد الأولمبياد من أجل التربح من اللاعب دون أن يستفيد الزمالك.

وأضاف سالم، الزمالك يخطط لشكوى النادى الفرنسى بسبب تلك التصريحات خلال ساعات بعد اتهامات السماسرة، لأن كرامة الزمالك هى الأهم، موضحا أن مصطفى محمد هو اللاعب رقم 28 من مصر فى الدورى التركى، وأول لاعب يلعب لصالح جالاطة سراى.

وتابع متحدث الزمالك، كانت هناك 5 أسماء معروضة على باتشيكو، هم حسام حسن، محمود وادى وناصر منسى والجزيرى ومروان حمدي، ووقع إعجابه على الجزيرى ومروان حمدي، وهو يعلم أنه سيستفيد من الجزيرى محلياً.

واختتم عصام سالم قائلا، "الساعات المقبلة ستكون حاسمة فى موضوع الإعارات ،وموضوع باسم مرسى اتقفل وأعتقد طريقه الآن البنك الأهلى أو الإسماعيلي، وأسامة جلال أيضاً أغلقنا الصفحة ولن نضم لاعبين أخرين.