شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفتح ملف تمديد عقد باسم مرسى بعد نهاية هوجة العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، فتح ملف تمديد تعاقد باسم مرسى مهاجم الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بعد إغلاق ملف عودة اللاعب للقلعة البيضاء، ويأمل الإنتاج الاحتفاظ بالمهاجم الذى بدأ يستعيد مستواه الفنى والبدنى وبات أفضل لاعب بالفريق الذى رحل عنه لاعبون ذوو خبرات كبيرة، مثل أحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمود البدرى، لذا يرغب النادى فى الإبقاء على باسم مرسى لما يمثله من ثقل بالإنتاج بالإضافة لكونه قائد الفريق وذلك فى إطار إنهاء هذا الملف بعد تلقى اللاعب عروضا مغرية تدفعه للرحيل عن الإنتاج سواء على الصعيد المحلى أو الخليجى.

وطالب مسئولو الإنتاج الحربى باسم مرسى مهاجم الفريق بإغلاق ملف الرحيل عن النادى والتركيز مع النادى فى المباريات المقبلة، بعد تعاقد نادى الزمالك مع مروان حمدى لاعب مصر المقاصة وضياع حلمه بالعودة للقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، لتدعيم الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف فى تركيا.

باسم مرسي شارك مع الإنتاج الحربي الموسم الحالي فى 7 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 3 لزملائه بالفريق.

ونجح باسم مرسى فى استعادة مستواه التهديفى منذ عودته للإنتاج الحربى، حيث سجل ثمانية أهداف الموسم الماضى ليعتلى قائمة هدافى الفريق فى الدورى بينما سجل هذا الموسم هدفين وصنع هدفين أخرين فى 7 مباريات.

من جهته أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الانتاج الحربى، أن ناديه لم يتلق أى عرض رسمى للتعاقد مع باسم مرسى، سواء من الزمالك أو الإسماعيلى، مؤكداً صعوبة التفريط فى اللاعب سوى بوجود بديل قوى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كل ما يثار فى وسائل الإعلام، وتحديداً على ألسنة الأندية الأخرى حول رغبتها فى ضم باسم مرسى، لا يمت للواقع بصلة، ولم تصلنا أى عروض رسمية حتى هذه اللحظة للتعاقد مع كابتن الفريق".

وأضاف رئيس الانتاج الحربى، "نحن فى موقف صعب بجدول الدوري ولن نوافق على رحيل أى لاعب وليس باسم مرسى فقط سوى بوجود بديل وبديل قوى وليس مجرد سد خانة حتى نستطيع تعديل وضعنا فى جدول المسابقة".