شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة المقاولون العرب: قرار عودة الحراس الأجانب للدورى "تهريج وفوضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عادل فتحى عضو مجلس ادارة نادى المقاولون العرب أن قرار عودة الحراس الاجانب للدوري المصرى تهريج وفوضى، وقال محمد عادل فتحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بطالب كل الاندية بالاهتمام بإجتماعات الجبلاية حتى لاتؤخذ قرارات أحادية تتسبب فى ضعف الكرة المصرية"، وأضاف عضو مجلس المقاولون العرب:" لظروف شخصية لم أحضر الاجتماع الاخير بين الأندية واتحاد الكرة وسجلنا اعتراضنا على قرار تأجيل تكوين رابطة الاندية المحترفة وكذلك عودة الحراس الاجانب وقيد 5 لاعبين أجانب بصفوف كل فريق".

وأكمل محمد عادل فتحى :" قرار عودة الحراس الاجانب وقيد 5 أجانب يعد بمثابة الفوضى والتهريج لماذا نحارب اللاعب المصرى ، ليه نرجع الحراس الاجانب وليه 5 لاعبين أجانب كفاية 3 بس ".

وأردف :" دوري هذا الموسم يسمى دورى التعادلات ، والأندية الصاعدة من القسم الثانى هى سبب قوة المسابقة لانها أندية تملك أموالا واستقطبت لاعبين مميزين بخلاف المواسم السابقة، كانت لدينا رؤية ثاقبة باستمرار عماد النحاس فى منصبه ونتطلع لتحسن النتائح بشكل أكبر فى الفترة المقبلة".

ويخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من مباراته المرتقبة مع طلائع الجيش

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا في 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.