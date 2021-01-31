شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يجرى أشعة لتحديد حجم إصابة "الأمامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أشعة على العضلة الأمامية لتحديد مدى الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما أمس السبت باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء التشخيص المبدئى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للأشعة على العضلة لتحديد مدى الإصابة وفترة الراحة والتأهيل التى يحتاجها قبل العودة للملعب مرة أخرى، وكان أنوس نجم الإسماعيلي الأسبق حرص على انتظار قائد بيراميدز عبد الله السعيد أمام غرفة ملابس فريق الكرة باستاد الإسماعيلية للاطمئنان عليه بعدما غادر المباراة مصابا.

وحرص أحمد العجوز المدير الفني للإسماعيلي على التواجد بغرفة ملابس بيراميدز للاطمئنان على قائد الفريق وتمنى له السلامة وألا تكون الإصابة قوية.