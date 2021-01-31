شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي السابق: جوزيه سبب رحيلي عن الأهلي وشيكابالا لاعب عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تشيرنو مانساوي مهاجم الأهلي السابق عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء في فترة سابقة، معرباً عن إعجابه الشديد بهدف محمود عبد الرزاق شيكابالا في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، وقال تشيرنوا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": "تابعت نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك، ولم أعرف في الفريقين سوى شيكابالا، لأني لا أتابع الدوري المصري، وشيكابالا لاعب جيد وعنده رجولة وبياكل النجيلة عشان الزمالك، وكنت مبسوط لما سجل جول رغم أنه سجل الهدف فينا، كان جول عالمي، هدف قفشة أيضاً جميل جداً".

وأضاف: قعدت في مصر 14 سنة وتزوجت مرتين في مصر ولدي محمد وبلال.

واستكمل: أعمل حالياً مدرباً في النادي الذي بدأت فيه قبل الانتقال إلى مصر، كان لدي 3 عروض من الثلاثة الكبار بالدوري بعد التألق مع القناة، الأهلي والزمالك والاسماعيلي، ثم خرج الاسماعيلي من المفاوضات واخترت الأهلي.

وواصل: كان هناك مهاجمين أقوياء في ذلك الوقت مثل أحمد بلال وخالد بيبو ومحمد فاروق، وعلي ماهر، وأسامة حسني كان تم تصعيده وقتها أيضاً، ولكن بدايتي كانت جيدة، ولكن تعرضت للإصابة وأنا في التدريب في العضلة الضامة، والطبيب أكد لي أني أحتاج للعلاج بشكل جيد، وجاء مانويل جوزيه قال لي الدكتور قال إن ماعندكش حاجة وإنك مش عايز تلعب.

وأردف: فقلت له أنا جئت إلى هنا لألعب وأثبت نفسي، فتسرعت في في العودة ونزلت التدريب وأنا غير سليم بنسبة 100%، ولعبت أول مباراة كان أمام القناة وسجلت هدف وثاني مباراة كانت مع بترو أتليتكو وسجلت هدف أيضاً وانتهت المباراة 4/2.

واختتم: بعد ذلك لعبنا في بورسعيد وأحرزت هدفا أيضاً بعد ذلك عادت إلي آلام الضامة، ومانويل جوزيه قال لي انت بتدلع، وتحدث مع طبيب الفريق، ووجدت معاملة سيئة من جوزية، فتحدثت مع الطبيب، وقلت له أني تحاملت على نفسي ووجدت المعاملة غير جيدة ودخلت في خلافات، وانتقلت بعد ذلك إلى الاتحاد.