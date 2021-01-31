شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خناقة عبد الواحد وأوتوفيستر تنقذه من الظهور بمباراة الـ6/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

ونستعرض كواليس الخناقة التي وقعت بين عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق وأوتوفيتسر المدير الفني للفريق الأبيض، قبل مباراة القمة الشهيرة ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6 / 1.

وكشف عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، عن كواليس "خناقة" حدثت بينه وبين الألماني أوتوفيستر المدير الفني السابق للفريق الأبيض، قبل مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز الأحمر 6/1.

وقال "عبدالواحد" إن أوتوفيستر استبعده من المعسكر لأسباب فنية، مشيرًا إلى أنه دخل في مشادة عنيفة مع المدرب لرغبته في المشاركة باللقاء، لكن المدرب الألماني استبعده بعد ذلك 7 مباريات أخرى نتيجة هذه الأزمة.

وتابع أن محمد عبدالمنصف حارس مرمى الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي ظهر بشكل جيد في اللقاء لكن اللاعبين لم يكونوا في أفضل مستوياتهم، مؤكدًا أنه لو كان شارك بدلًا من عبد المنصف، فالنتيجة لن تتغير لأنها مكتوبة.