بث مباشر | شاهد اهداف مباراة لاتسيو واتلانتا في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “لاتسيو واتلانتا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “لاتسيو واتلانتا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت سيريا آ.

وتقام مواجهة لاتسيو واتلانتا على ملعب جيويس، بإدارة من الحكم الايطالي “دانييلي تشيفي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يستضيف نادي اتلانتا نظيره لاتسيو في مباراة من العيار الثقيل، حيث يحتل القديسين المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الايطالي وفي رصيده 36 جمعها من 19 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 6، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واسقبلت شباكه 23.

في المقابل، يحتل لاتسيو المركز السادس خلف اتلانتا بنقطتين، إذ جمع 34 نقطة من 19 مباراة، فاز في 10 لقاءات، وتعادل في 4، وتلقى 5 هزايم، وسجل لاعبوه 32 هدف، واستقبلت شباكه 26.

وفاز اتلانتا بستة من آخر سبع مباريات خاضها على أرضه في الدوري الايطالي وتعادل في مباراة واحدة، وسجل أكثر من 2.5 هدف في كل انتصار، وسيكون رجال جاسبريني حريصين على افتتاح التسجيل بالنظر إلى أنهم فازوا في جميع المباريات الأربع الأخيرة لهم في السيريا آ على أرضهم عندما يتقدمون بالنتيجة اولاً.

ويحظى الزوار “لاتسيو” بميزة جيدة ايضًا بالنظر إلى أنهم سجلوا ثمانية من 16 هدفًا خارج ملعبهم في الدقائق الـ15 الأولى من أي من الشوطين وعلى غرار مضيفيهم، يعد البيانكوسيليستي هو واحد من ضمن خمسة فرق فقط في الدوري الايطالي فازوا بمباراة خارج أرضهم عندما يتأخرون في النتيجة بالشوط الأول.

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