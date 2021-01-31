شكرا لقرائتكم خبر عن روشيل يحقق اللقب بعد النجاة من الموت بـ 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد البرازيلي ألن روشيل كابتن فريق شابيكوينسي، لقب الدرجة الثانية في البلاد بعد 4 سنوات من نجاته من الموت في حادثة سقوط طائرة الفريق.

وعانى روشيل، الذي سجل فريقه هدفاً من ركلة جزاء في الوقت القاتل ليحصد اللقب، إصابات خطيرة في ظهره من الحادث الذي أودى بحياة 71 شخصاً من اللاعبين والكادر التدريبي والصحفيين، وبالكاد كان يمشي بعد خروجه من المستشفى لكنه عاد بشكل مذهل للتمرينات واللعب وحمل شارة الكابتن ورفع اللقب وسط دموع المشجعين.