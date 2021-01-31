شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار مبكر بسبب تصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تستعد منتخبات مثل البرازيل والأرجنتين والبرتغال للدخول في حالة استنفار للضغط على الأندية التي يلعب فيها أبرز نجوم منتخباتها من أجل الفوز بخدماتهم في الجولة المقبلة من تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 في مارس / آذار المقبل، وبضمنها مواجهة البرازيل مع الغريم الأزلي الأرجنتين.

وتنص قيود جائحة كورونا في بريطانيا حالياً على حجر المسافرين القادمين من الخارج 10 أيام في الفندق. واللاعبون من أمريكا الجنوبية والبرتغال أيضاً ليسوا استثناء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر بياناً قال فيه إن من حق المنتخبات استدعاء لاعبيها من الأندية لكن الأندية ليست مجبرة على التخلي عنهم في حال كان الحجر المنزلي أكثر من 5 أيام، وقال مصدر في الاتحاد البرازيلي إن على ليفربول ترك فيرمينيو والحارس أليسون و«سيتي» ترك جيزوس وايفرتون ترك ريتشارليسون ليلحقوا بالمنتخب.

ويواجه منتخب الأرجنتين والبرتغال حيث يلعب برونو فيرنانديز نجم اليونايتد نفس محنة البرازيل ومهما كان قرار «فيفا» لحل المشكلة، سيضطر واحد من الطرفين للعب بدون نجومه. وفي حال سافر اللاعبون لخوض مباريات دولية فلن يعودوا إلا في الأول من إبريل ما يعني أنهم سيغيبون عن جولة البرمييرليج في 3 و10 إبريل وذهاب جولة دوري أبطال أوروبا 6-7 إبريل، ناهيك عن شكوك بالمشاركة في الإياب 13-14 إبريل.