متحدث الزمالك: اتجاه لمقاضاة سانت إيتيان.. والساعات المقبلة حاسمة بشأن الإعارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الإعلامي بنادي الزمالك إن هناك اتجاه داخل القلعة البيضاء لاتخاذ خطوات قضائية ضد نادي سانت إيتيان بعد اتهامات العمولات التي وجهها رئيس النادي الفرنسي لمسئولي الزمالك.

وكان سانت إيتيان قد قدم عرضًا في وقت سابق لضم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بشأن قيمة الصفقة وطريقة الدفع مما دفع رئيس النادي الفرنسي بتوجيه اتهامات لمسئولي نادي الزمالك بعرقلة الصفقة للحصول على عمولات.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "على وشك تقديم شكوى رسمية ضد نادي سانت إيتيان خلال الساعات المقبلة بعد اتهامات العمولات".

وأضاف: "إتمام صفقة مصطفى محمد فتح الطريق أمامنا لإنهاء التعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي".

وتابع: "كان أمامنا 5 أسماء معروضة على طاولة المفاوضات هم باسم مرسي، ناصر منسي، حسام حسن، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري، تم الاتفاق على التعاقد مع الثنائي الأخير بناء على اختيارات جيمي باتشيكو مدرب الفريق".

وبسؤاله عن موقف عمر السعيد، قال: "الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ملف الإعارات".

وعن انضمام مصطفى محمد لجالطة سراي، قال: "صفقة رابحة للنادي، تم الاتفاق على إعارة اللاعب مع وضع بند للشراء، وعلى النادي التركي أن يبدي رغبته في شراء اللاعب قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، مع وضع شرط لموافقة للنادي فقد يتلقى اللاعب عرضًا أفضل".