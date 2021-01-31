نهائي مونديال اليد.. حلم فرض السيطرة يراود الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تسعى الدنمارك لمواصلة كتابة التاريخ في بطولة العالم لكرة اليد، وذلك بعد تأهلها إلى نهائي مونديال اليد مصر 2021 للمرة الخامسة في تاريخها، لكنه المهمة ستكون صعبة أمام السويد المتوج بالبطولة 4 مرات من قبل.

وفازت الدنمارك بلقب واحد كان عام 2019، عندما تغلبت على النرويج بنتيجة 31-22، في البطولة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين دولتي ألمانيا والدنمارك.

وكان هذا اللقب هو الأول للعملاق الدنماركي في بطولة العالم لكرة اليد، الذي يسعى لإضافة اللقب الثاني في تاريخه لكي يتساوى مع كل من ألمانيا وروسيا وأسبانيا، حيث لدى كلا منهم لقبين في بطولة العالم.

كما يأمل منتخب الدنمارك في معادلة إنجاز كل من فرنسا التي حققت بطولة العالم مرتين متتاليتين من قبل في عامي 2009 و2011، قبل أن تكررها مرة أخرى في عامي 2015 و2017، وسبق فرنسا منتخب السويد الذي حقق اللقب مرتين عامي 1954 و1958، كما كرر نفس الإنجاز مرتين منتخب رومانيا الذي حقق البطولة مرتين متتاليتين عامي 1961 و1964، كما كررها مرة أخرى في مرتين عامي 1970 و1974.

ويراود منتخب الدنمارك حلم فرض السيطرة على ألقاب كرة اليد في الفترة الأخيرة، حيث يأمل في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد، لكي يكون حقق ذهبية الأوليمبياد في ريو دي جانيرو 2016 ثم بطولة العالم 2019 بالإضافة إلى تكرار التتويج بها في 2021.

وبالرغم من عدم تحقيقه سوى لقب واحد، لكن الدنمارك يعد ثالث أكثر منتخب يصل للمباراة النهائية في مونديال اليد برصيد 5 مرات، ويأتي خلف كل من السويد (8 مرات) بعد وصولها إلى نهائي مصر، والمنتخب الفرنسي (7 مرات).

ويعد منتخب الدنمارك من أكثر المنتخبات وصولا للمربع الذهبي ببطولة العالم لكرة اليد، حيث وصل إليه 12 مرة، ليتساوى مع منتخب فرنسا ويسبقهم منتخب السويد حيث تواجد في المربع الذهبي 14 مرة.