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مرشح لرئاسة برشلونة: ميسي يستحق كل يورو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فيكتور فونت المرشح لرئاسة ، أن الأرجنتيني ليونيل لاعب الفريق الكتالوني يستحق كل يورو حصل عليه، مضيفًا أنه اللاعب الأفضل في التاريخ.

وأثار نشر صحيفة "إل موندو" الإسبانية تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة ردود أفعال كبيرة بسبب التفاصيل المالية المثيرة التي تضمنتها بنود العقد. (طالع تفاصيل عقد ميسي كاملا)

وعلق فونت على الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "ليونيل ميسي يستحق كل يورو يحصل عليه من برشلونة".

واضاف: "إنه لم يضر النادي بل على العكس تمامًا، هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا إلى الأبد".

جدير بالذكر أن عقد ميسي الأخير الذي وقع عليه مع برشلونة في نوفمبر 2017 سينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، مما يحق له التفاوض مع أي نادٍ بشكل مجاني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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