الأهلي في المونديال.. برنامج اليوم الثاني.. وتحسن حالة هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، برنامج الفريق في يومه الثاني بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد الأهلي في مدينة الدوحة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها أن تنطلق يوم 4 فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار، صباح اليوم الأحد، على أن تكون وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الدوحة "1:30 بتوقيت القاهرة".

ويحصل لاعبو الأهلي على فترة للراحة قبل العودة في الخامسة والنصف لتناول وجبة خفيفة.

وفي السادسة مساء بتوقيت الدوحة "الخامسة بتوقيت القاهرة" يخوض الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم؛ من أجل الاستعداد لخوض المران الثاني له اليوم.

وتتحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المران في السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لخوض التدريب الثاني المحدد له السابعة والنصف، على ملعب جامعة قطر.

وقرر موسيماني أن يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، قبل التحرك إلى ملعب جامعة قطر.

وتشهد المحاضرة عرض ملخصات متنوعة لمباريات الدحيل القطري الأخيرة، وشرح نقاط قوة وضعف الفريق المنافس، وتحفيظ اللاعبين خطة اللعب، ومراجعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

من ناحية أخرى، أكد الجهاز الطبي للفريق، تحسن حالة محمد هاني، الظهير الأيمن، الذي ينفذ حاليا برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

وقال الجهاز الطبي إن محمد هاني استكمل، أمس، برنامجه التأهيلي بقوة، وبات قريبا من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمد هاني سيكون متواجدا في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الثلاثاء.