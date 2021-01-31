عقد ميسي مع برشلونة: 620 مليون دولار في أربعة أعوام

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية نسخة مسربة من عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني، تظهر أن الأرقام المذكورة في العقد تجعل من قيمته الأكبر قطعًا في تاريخ الرياضة.

فبحسب الصحيفة، بدأت مفاعيل العقد في نوفمبر 2017 وتنتهي في 30 يونيو 2021 بمغادرة ميسي ملعب "كامب نو"، إن لم تطرأ أي نية للتمديد. وبمقتضاه، يحصل ميسي على 673,919,105 دولارات كحد أقصى خلال 4 مواسم، إذا تم استيفاء سلسلة من الشروط.

أضاف تقرير "إل موندو" أن عقد ميسي المؤلف من 30 صفحة أجبر برشلونة على دفع 167.50 مليون دولار لكل موسم، بما في ذلك المتغيرات، مع تضمين مكافأة تسجيل بقيمة 139,854,228 دولارًا لقبول التجديد، إضافة إلى مكافأة ولاء قيمتها 94,587,405 دولارات.

في يونيو المقبل، أي بعد 5 أشهر، يكون ميسي قد حصل على 620,881,825 دولارًا.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "إل موندو" الإسبانية. الأصل منشور على الرابط: https://bit.ly/3cqtwvz