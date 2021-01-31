شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى اليوم الثاني بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني برنامج الفريق في يومه الثاني داخل العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم، على أن تكون وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهرا، ويحصل لاعبو الأهلي علي فترة للراحة قبل العودة في الخامسة والنصف لتناول وجبة خفيفة في الخامسة والنصف مساء اليوم، وفي السادسة مساء يخوض الفريق تدريبات تأهيلية في الجيم من أجل الاستعداد لخوض مران الفريق الثاني اليوم.

وتتحرك حافلة الأهلي إلي ملعب المران في الثامنة مساء استعدادا لخوض التدريب الثاني المحدد له الثامنة والنصف اليوم على ملعب جامعة قطر.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة ، وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار اتخاذ كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وفرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج، ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية تطبقان كل التعليمات بحذافيرها، حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.