شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب مصطفى محمد عن أولمبياد طوكيو بعد الرحيل إلى جالطة سراى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير مصطفى محمد لاعب الزمالك المنتقل حديثا إلى صفوف جالطة سراى التركى على سبيل الاعارة لمدة موسم ونصف الموسم، من المشاركة مع المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو 2021 فى يد النادى التركى، حيث لابد أن يحصل اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى على موافقة النادى التركى لاشتراك اللاعب فى البطولة.

ووفقا للوائح، فإن بطولة أولمبياد طوكيو 2021 غير مدرجة فى الأجندة الدولية وبالتالى لا يحق للمنتخب الأولمبى الحصول على خدمات اللاعب فى هذه الفترة إلا بعد الحصول على اذن مسبق من النادى التركى ومدرب الفريق، وهو نفس موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى الذى لا يحق له المشاركة بعد موافقة ناديه الانجليزى أيضا.

وتقام الأولمبياد فى شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، وسيكون مصطفى محمد فى انتظار موافقة ناديه التركى اذا ما تعارضت هذه المواعيد مع مباريات رسمية لفريقه الحالى.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية بريدا إلكترونيا إلى اتحاد الكرة وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تضمن جدول مباريات المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو 2021 حيث يلعب المنتخب مبارياته أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل.

وتضمن البريد الالكترونى أيضا أنه إذا تأهل المنتخب إلى ربع النهائي يخوض اللقاء يوم 31 يوليو المقبل، ويقام نصف النهائي يوم 4 أغسطس المقبل، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 7 من نفس الشهر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستتحمل نفقات حصول بعثة منتخب مصر الأولمبي على لقاح فيروس كورونا قبل الأولمبياد، بجانب منح اللقاح لأعداد إضافية من البعثات المشاركة تحسبا لأى ظروف طارئة.