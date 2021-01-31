شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعمر السعيد يقتربان من الرحيل عن الزمالك والانتقال لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب نادى الزمالك من إعارة أو بيع عمر السعيد ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق الكروى الأول، خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل غلق باب قيد الانتقالات الشتوية، ويعد اللاعبان أقرب للانتقال لصفوف فريق سموحة الذى أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الثنائى من أجل تدعيم صفوفه.

الزمالك يرغب فى الوقت الحالى فى الاستغناء عن خدمات عمر السعيد بعد أن تم التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالسة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، كما ترغب الإدارة فى إعارة "زيزو" حتى يحصل على فرصة للمشاركة واستعادة مستواه قبل العودة للقلعة البيضاء من جديد، لاسيما وإن محمود عبد العزيز يعد من أبرز لاعبى خط الوسط.

وأغلق مسئولو الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، وذلك لتدعيم الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى فى تركيا.

ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.