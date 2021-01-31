شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. المصرى البورسعيدى يحقق رقما قياسيا ويهزم بنى سويف 11/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 يناير 1964، حقق فريق المصرى البورسعيدى رقمًا قياسيًا خالدًا في تاريخ بطولة الدوري العام ، وذلك بالفوز على ضيفه بني سويف بنتيجة 0/11 ، سجل الأهداف محمد بدوي خمسة أهداف ، محمد شاهين وعبد الرؤوف رزق ولكل منهما هدفين ، علي العطوي ومحمد عبد الرازق "الكتشي" ولكل منهما هدف.

المصرى استطاع الحصول على بطولة الكأس السلطانية ثلاث مرات أعوام 1933، 1934، 1937، شارك فى تحقيق تلك البطولة المدرب حسن الديب، واللاعبون : على مبروك حارس المرمى، عبد الرحمن فوزى، محمد حسن، السيد الحلبى، محمود زين العابدين، ابراهيم بكير، عبد العزيز المقدم، عبود الجمل، حلمى مصطفى، حسن الشامى، محمد تعلب ،عبده عبدون، عباس حمزة.

الدوري المصري فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الأفريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.

توجت الأندية المصرية بدورى الأبطال الأفريقى 15 مرة بواقع 9 للأهلى و5 للزمالك ومرة للإسماعيلى، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثانى فى دورى الأبطال تسعة مرات.

اقتحم النادي المصري المربع الذهبي واحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري بعد فوز كبير على الإنتاج الحربي جاء من ثلاث كرات ثابتة بالجولة العاشرة للدوري، الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا.