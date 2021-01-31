شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجهز سالم والجوينى لخلافة الجزيري في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، على تجهيز الثنائى، هيثم الجوينى ومحمد سالم، لخلافة التونسي سيف الدين الجزيري، والذى رحل مؤخراً عن الفريق لينضم إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية لمدة موسم، حيث يستعد المقاولون لمواجهة طلائ الجيش في المباراة التى تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

وكان سيف الدين الجزيري قد انضم خلال الفترة الماضية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافي الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفا مع المقاولون وصنع 7 أخرى، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 9 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدفه في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدفا آخر.

يخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من مباراته المرتقبة مع طلائع الجيش

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا في 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.