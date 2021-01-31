شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: جنش زعلان وعواد بقى رقم 2 فى الزمالك..وإصابة الشحات مقلقة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك أصبح رقم 2 فى ترتيب حراس القلعة البيضاء خلف محمد أبو جبل مؤكداً أن محمود جنش بات الحارس الثالث بالفريق ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" أنا بحب جنش بس هو زعلان وانا شايف ان مالوش حق يزعل الصراحة ، جنش أصيب وبالتالى شارك أبو جبل وظهر بمستوى متميز وبات الحارس الأساسى بالفريق ويقدم موسم رائع ، ومع عودة جنش عايز يشارك وده صعب فى الوقت الحالى".

ويضيف شوبير:"محمد عواد بقى الحارس رقم 2 فى الزمالك وتراجع جنش للحارس الثالث ، وعبد الحليم على اجتمع بجنش وقاله انت مش مجرد لاعب انت مش كباتن الفريق ولازم تكمل تدريب والحارس اقتنع ونزل التمرين".

وعن الأهلى قال شوبير:" حسين الشحات أصيب بشد فى العضلة الخلفية نفس إصابة محمد هانى وهي إصابة مقلقة ومتعبة ورخمة بلغة الكورة وقد لايشارك فى مباراة الدحيل القطرى ، بخلاف ذلك تبدو كل الأمور مطمئنة فى بعثة الأهلى بقطر".

وعن مونديال اليد علق شوبير:" تحية تقدير واعتزاز للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد لإصراره على اقامة البطولة فى وقت كل الدول تلغى البطولات ولكنه منح مصر المصداقية والنجاح أمام العالم أجمع ، وباذن الله يكون اليوم مسك الختام لأجمل بطولة نظمتها مصر".

وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، وذلك لتدعيم الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى فى تركيا.

ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتواجد سيف الجزيري في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل التفاوض على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.