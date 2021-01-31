شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد.. يمتاز بالهدوء والتسجيل فى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة إلى نادى الزمالك رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع اللاعب عقود انتقاله للقلعة البيضاء، حيث عقد جلسة مع أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وتم الاتفاق على بنود العقد والمقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب.





شرط 15% فى عقد مروان حمدي

يحصل المقاصة على 15% من عائد بيع الزمالك لمروان حمدى أو إعارته فى المستقبل لأى نادٍ خارج مصر، بعد الاتفاق على كل الإجراءات وإتمام الصفقة بشكل رسمى مقابل الحصول على قيمة الصفقة نقداً، ومنح الاستغناء الخاص باللاعب.

وتم حسم صفقة مروان حمدى بحضور المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك وسيد متولى المدير الرياضى بالمقاصة وأحمد يحيى وإسلام الملاح وكيلى اللاعب وحسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية بالنادى الأبيض.





مروان حمدي يتحمل مليونى جنيه

واتفق الزمالك مع مروان حمدى على تحمل اللاعب مليونى جنيه من قيمة عقده لحسم انتقاله للقلعة البيضاء، فى ظل إصرار مسئولى المقاصة على 15 مليون جنيه، بحيث يتحمل الزمالك 11 مليونا ويتم خصم 2 مليون جنيه من مستحقات اللاعب مع القلعة البيضاء مقابل إتمام الصفقة بـ 13 مليون جنيه.





مروان حمدي يمتاز بالهدوء والتسجيل فى الكبار

يمتاز مروان حمدى بالهدوء داخل المستطيل الأخضر، شارك مروان حمدى فى 7 مباريات مع فريق المقاصة هذا الموسم، بمعدل 5 مواجهات أساسية و2 بديلاً، بمعدل 444 دقيقة، ونجح فى تسجيل 4 أهداف جاءت فى الكبار، حيث سجل هدف فى الأهلى وأخر فى الزمالك وهدفين فى الإسماعيلى.





مشاركات مروان حمدي صاحب الـ 25 عامًا

مروان حمدى من مواليد 15 نوفمبر 1996، لعب 47 مباراة فى الدورى المصرى، أحرز 12 هدفا وصنع هدف، كمل لعب 5 مباريات فى بطولة كأس مصر لم يحرز أى أهداف، كما شارك مع منتخب مصر فى مواجهة ليبريا الودية الدولية التي أقيمت في الـ 7 من نوفمبر 2019 ثم شارك رسميا لأول مرة ضد جزر القمر في المباراة التي أقيمت في الـ 18 من نفس الشهر.







