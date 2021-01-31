شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: التعادل مع بيراميدز لا يرضينا والدراويش سيعود لمكانته سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عطية صابر، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن النتيجة التي انتهت بها مباراة بيراميدز، لا تعبر عن سير وأحداث اللقاء، وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز 1/1 في المباراة التي جرت بينهما باللقاء المؤجل من الجولة الثامن للدوري.

وأضاف صابر، أن الإسماعيلي قادر على العودة إلى مكانه الطبيعي في جدول المسابقة، وتجاوز الكبوة التي يمر بها الفريق حالياً.

واختتم: "الإضافات الجديدة سيكون لها تأثيرا ايجابيا على نتائج الفريق شريطة سرعة انسجامهم مع باقى لاعبى الفريق".

ويقود البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، الدراويش أمام كهرباء الإسماعيلية فى مباراة ودية فى الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، بعدما ظهر فى مدرجات مباراة بيراميدز بالأمس بعد وصوله الإسماعيلية مساء الجمعة، ويستعد الدراويش لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام وأدارها فنياً أحمد العجوز وعطية صابر.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.