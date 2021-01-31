شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى: فقدنا نقطتين أمام بيراميدز وهذا مانحتاجه لاستعادة التألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى أن الفريق قدم أداء مميز، إلا أنه فقد نقطتين بالتعادل مع بيراميدز، وسجل عادل هدف الدراويش من رأسية مميزة اكتفى إكرامى بالنظر إليها ، قبل أن يتعادل رمضان صبحى لبيراميدز.

وأضاف : "الفريق يحتاج لمساندة ودعم الجميع بجانب تحقيق مزيد من الاستقرار والهدوء لاستعادة تألقه المعهود".

واستكمل حديثه : "تحدثنا كلاعبين من أجل النهوض سريعا بنتائج الفريق ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى حصد الانتصارات خلال اللقاءات القادمة".

وأنهى لاعب وسط الإسماعيلى : "الصفقات الجديدة إضافة مميزة للفريق وبالتأكيد المنافسة ستزيد من روح اللاعبين للحفاظ على مقعد بتشكيل الفريق الأساسى".

وأصبح رصيد الإسماعيلي 8 نقاط في المركز الثالث عشر ليكون الفريق الأصفر متساويًا مع الثلاثي البنك الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

يقود البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، الدراويش أمام كهرباء الإسماعيلية فى مباراة ودية فى الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، بعدما ظهر فى مدرجات مباراة بيراميدز بالأمس بعد وصوله الإسماعيلية مساء الجمعة، ويستعد الدراويش لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام وأدارها فنياً أحمد العجوز وعطية صابر.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.