شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 16 هدفاً فى حصاد الجولة العاشرة للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز حيث أقيمت سبعة لقاءات فيما تأجلت مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة بسبب استمرار ظهور حالات كورونا في زعيم الثغر، وشهدت قمة المسابقة تغييراً بعودة الزمالك لتصدر الجدول بفوزه على مصر المقاصة وتقهقر الاهلى للمركز الثانى بعد تعادله سلبياً مع بيراميدز

شهدت هذه الجولة تسجيل 16 هدف في سبعة مباريات ، فيما تم احتساب 4 ركلات جزاء في هذه الجولة وسددت بنجاح عن طريق أحمد سمير للطلائع وأشرف بن شرقى للزمالك وأحمد رفعت للمصرى وأحمد ياسر ريان لسيراميكا

تمكن الزمالك من فتح أبواب مدرسة الفن والهندسة برباعية ممتعة في شباك مصر المقاصة ليخطف قمة الدوري مجدداً برصيد 23 نقطة من 9 مباريات فاز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف وله لقاء مؤجل مع غريمه الاهلى، وبات الموسم الحالي، ثاني أكثر موسم يحصد فيه الزمالك، نقاطًا بعد موسم 2003-2004، في أول 9 جولات من عمر الدوري المحلي.

فرط الاهلى مجدداً في قمة الدوري بتعادله السلبى مع بيراميدز ليفرط في النقطة السادسة في 9 مباريات بالتعادل مع وادى دجلة والبنك الاهلى واخيراً بيراميدز ، أما التعادل بالنسبة لبيراميدز فهو الرابع له في آخر مباريات في الدوري إذ لم يفز سوى على المقاولون العرب.

لأول مرة يظهر رمضان صبحي أمام الأهلي وخاض الدقائق الـ 90 كاملة، في المقابل خرج شريف إكرامي بشباك نظيفة للمباراة الرابعة الموسم الجاري في الدوري المصري خلال 9 مباريات خاضها.

يوسف إبراهيم "أوباما" سجل هدفين للزمالك أمام مصر للمقاصة ليتساوى مع رمضان صبحى لاعب بيراميدز و أحمد سمير لاعب الطلائع على قمة هدافي المسابقة برصيد 5 اهداف لكل منهما، كما يتواجد 7 لاعبين سجلوا 4 أهداف، وهم:"أشرف بن شرقي (الزمالك)، محمود كهربا ومحمد شريف (الأهلي)، وحسام حسن (سموحة)، ومروان حمدي (المقاصة)، وجون إيبوكا (إنبي)، وعمرو جمال (الطلائع)".

أهداف الجولة العاشرة للدوري

الاهلى 0-0 بيراميدز

طلائع الجيش 2-0 البنك الاهلى

الزمالك 4-1 مصر المقاصة

سيراميكا 2-1 الجونة

المصرى البورسعيدى 3-0 الإنتاج الحربى

وادى دجلة 0-0 أسوان

المقاولون العرب 2-1 انبى