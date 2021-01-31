شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك أمام السويد وجها لوجه فى نهائى بطولة العالم مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السادسة و النصف مساء اليوم الأحد، نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 لمواجهة قوية بين الدنمارك حامل اللقب فى النسخة الأخيرة و نظيره السويد ، بينما يلتقى إسبانيا و فرنسا فى لقاء تحديد الميدالية البرونزية .

ونجح منتخب الدنمارك فى الفوز على إسبانيا فى نصف النهائى بنتيجة 35/33 أول أمس الجمعة، بينما تأهل المنتخب السويدى على حساب فرنسا بنتيجة 32/26.

وكلا المنتخبين حققا الفوز بصعوبة على منتخب الفراعنة الذى حصد المركز السابع فى هذه النسخة بوداع مشرف من دور ربع النهائى أمام المنتخب الدنماركى برميات الترجيح فى ربع النهائى .

ومن جانبه، أكد نيكولاى ياكوبسن المدير الفنى لمنتخب الدنمارك على يرى أن المنتخب الدنماركى قدم مباراة جيدة أمام أسبانيا الذى قدم هو الأخر أداء قوى ، مشيرا إلى أن فريقه نجح فى تدارك أخطاء، قائلا أن أخطاء كلا الفريقين فى اللقاء كانت ترد بأهداف مباشرة .

وقال ياكوبسن، إنه يرى أن كلا الفريقين خاض المباراة بشكل منظم و لكن خبرات لاعبيه نجحت فى حسم الفوز و التأهل إلى الدور النهائى، مشيرا إلى أن مواجهة مصر فى دور ربع النهائى من أصعب اللقاءات بجانب مواجهة إسبانيا .

بينما أشار كيفن مولر حارس مرمى منتخب الدنمارك، إلى أن مواجهة السويد فى الدور النهائى مفاجئة و لكن 60 دقيقة ستحسم البطل .

فيما نظم اتحاد كرة اليد عزومة سمك للاعبى المنتخب الأول فى أحد المطاعم الشهيرة أمس ، بعد الخروج المشرف من بطولة العالم أمام الدنمارك فى ربع النهائى برميات الترجيح 4-3.

وتحدث مسئولو اليد مع اللاعبين للشد من أزرهم وإخراجهم من الحالة النفسية التى يعيشون فيها بعد اقتراب حلم المربع الذهبى للمونديال، خاصة أنهم كانوا أفضل من المنتخب الدنماركي، ولكن سوء الحظ صادفهم فى رميات الترجيح.

ويخطط اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر لإقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر 2021 واحتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح فى ربع النهائى.

ونال منتخب منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.