شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي ماهر "الحصان الأسود" في الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بعيد، عاد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، بالفريق البورسعيدي، للمنافسة على البقاء في الدوري، ليتمكن من تخطي جميع الصعاب وينافس في الموسم الجاري على المربع الذهبي والمراكز المتقدمة بالدوري، بعدما أعاد تصحيح مسار أبناء المدينة الباسلة، برؤيته الفنية الثاقبة.

علي ماهر نجح في قيادة المصري مع نهاية الموسم الماضي في وقت صعب، لينهي المسابقة في المركز السابع برصيد 48 نقطة، بعدما نجح في انتشال الفريق البورسعيدي من قاع الجدول، ليكون أهم الصفقات التى عقدها مجلس إدارة المصري خلال الموسم الماضي.

ونجح النادي المصري في الموسم الجاري تحت قيادة علي ماهر في تحقيق 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة فقط، خلال مسيرته بالدوري منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل لاعبو المصري 13 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ليحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ويزاحم فرق المربع الذهبي بعد عودة الفريق البورسعيدي إلى مكانته الطبيعية في المنافسة بالجدول.

علي ماهر اعتاد على النجاح منذ أن كان لاعباً في النادي الأهلي، حيث يعتبر أحد أبرز لاعبي القلعة الحمراء السابقين في فترة التسعينات، ولد علي ماهر في 1973، وبدأ مسيرته الكروية في نادي الترسانة، قبل أن يخوض تجربة حترافية بين صفوف فريق الأنصار السعودي، ليعود منه إلى النادي الأهلي، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في نادي إنبي .

سطع نجم علي ماهر في نادى الترسانة وأصبح أحد اللاعبين المهمين في تشكيلة المنتخب الأويمبي الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية، وشارك ماهر مع المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلي.

سرعان ما أصبح علي ماهر أفضل هداف في مصر، متصدراً هدافي بطولة الدورى العام قبل أن يأتي الحارس الأفريقي مامادو سيدي بيه تسبب في إصابة مهاجم الأهلي إصابه بالغة.

اتجه علي ماهر بعد اعتزاله إلى مجل التدريب وعمل في النادي الأهلي، قبل أن يخوض مشواره التدريبي في منصب الرجل الأول، ليحقق نجاحاً كبيراً مع فريق الأسيوطي، في أول مواسم أبناء الصعيد في الدوري العام، قبل أن يغادر الفريق لتولي المسئولية الفنية لنادي سموحة ثم إنبي وأخيراً المصري.



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