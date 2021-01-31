شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاضل بين شريف وبواليا لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي محمد شريف ووالتر بواليا لقيادة هجوم الأهلي في مباراته المقبلة ضد الدحيل القطرى فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى قطر، حيث يقع الجهاز الفنى فى حيرة لاختيار اللاعب الذى سيعتمد عليه في قيادة هجوم الأهلي بهذه المواجهة الحاسمة.

وفى الوقت الذى يفكر فيه موسيماني في الدفع بوالتر بواليا بسبب قدرته على التعامل مع الفرص التي تتاح له، سواء العرضيات أو الكرات الرأسية، إلا أن الضغوط الملقاة على عاتق اللاعب بسبب عدم تسجيل أهداف مع فريقه منذ القدوم إليه نهاية ديسمبر الماضي تدفع موسيماني للتفكير فى الاعتماد على محمد شريف، والذي قدم نفسه فى عدد من المباريات التي خاضها مع الأهلي، رغم تراجع مستواه فى المباريات الأخيرة وابتعاده عن التهديف، بخلاف قلة خبراته فى اللعب بمنافسات قوية مثل كأس العالم للأندية، وهو ما يجعل الجهاز الفني في حيرة فنية.

وتلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء الجمعة فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.