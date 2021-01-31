شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: "هو ده الطموح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسائل الإعلامى أحمد شوبير، عن أسباب تراجع أداء فريق بيراميدز هذا الموسم، مؤكداً أن الطموح لا يعنى خسارة 15 نقطة من أصل 30 نقطة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الإسماعيلى لعب أفضل مباراة له هذا الموسم أمام بيراميدز وتفنن مهاجموه فى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى ولكن مليون علامة إستفهام على أداء بيراميدز هذا الموسم".

ويضيف شوبير: "بيراميدز خسر 15 نقطة من أصل 30 نقطة وهذا لا يسمى طموح أبداً، الفريق تلقت شباكه 9 أهداف وسجل 12 هدفا وتأهل بصعوبة للدور التالى فى الكونفدرالية بفوز بشق الأنفس على الاتحاد الليبى وتخصص فى التعادلات بالدوري بعدما حقق 6 تعادلات بغرابة شديدة".

وأكمل شوبير: "قبل الدوري كنت متوقع بيراميدز ينافس على البطولة لكن حالياً الأمر صعب جدا، خاصة أن الزمالك لم يفقد سوى 4 نقاط والأهلى فقد 6 نقاط فقط، حقيقى مبقتش فاهم بيراميدز عايز ايه".

وعن المقاولون العرب قال شوبير: "تحية لمجلس إدارة المقاولون العرب بعد ابقاؤه على عماد النحاس ورفض دعاوى التضحية بالجهاز لسوء النتائج فلقد حقق الفوز على إنبى وسوف ترتفع وتيرة النتائج فى الأسابيع المقبلة وهاردلك لفريق إنبى المميز".

وعن الإسماعيلى قال شوبير: " يوفيتش المدرب الجديد يملك سيرة ذاتية جيدة ، والإسماعيلى ينوى استمرار العجوز وسعفان الصغير معه فى الجهاز ونأمل فى عودة الدراويش لاسيما بعد التدعيمات الشتوية".

وحسم التعادل الإيجابى مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح محمد عادل أهداف المباراة للإسماعيلى في الدقيقة 14 مستغلا عرضية متقنة من زميله محمد الشامى من ناحية الجانب الأيسر، ورد نادى بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 17 ليصل إلى الهدف الخامس له في الدورى حتى الآن.

بهذه النتيجة، رفع نادي الإسماعيلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس في جدوب ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأصبح رمضان صبحي في صدارة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف، متساويًا مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، وأحمد سمير صانع ألعاب فريق طلائع الجيش.