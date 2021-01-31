عبدالحفيظ عن لقاء الدحيل: صعبة وقوية.. لكننا نثق في قدرات لاعبينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي أن مباراة الدحيل ستكون قوية، مضيفًا أن شخصية الفريق تبقى حاضرة في المواقف الصعبة والمهمة والتاريخية أيضًا.

وتتواجد بعثة الأهلي حاليًا في مدينة الدوحة القطرية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من شهر فبراير المقبل.

وخلال تصريحات صحفية، قال عبدالحفيظ: "الدحيل فريق قوي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة لكلا الفريقين، ولكننا نثق في قدرات لاعبي الأهلي وإمكاناتهم لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "لاعبو الأهلي يمتلكون دوافع كبيرة من أجل تقديم عرض قوي، وتحقيق نتيجة جيدة جدا أمام الدحيل في بداية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع: "شخصية الأهلي تبقى حاضرة دائما وبقوة في مثل هذه المناسبات الصعبة والمهمة بل والتاريخية أيضا".

وأتم: "الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق الفوز واستكمال مشوار كأس العالم للأندية بنجاح".

جدير بالذكر أن الأهلي سيستهل مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، على أن يلتقي الفائز مع بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.