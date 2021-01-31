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بالمواعيد والقنوات.. ليفربول ووست هام ضمن مباريات الأحد الكروي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف وست هام نظيره اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 21 لمسابقة الممتاز.

ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة، ابرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات.

الدوري الإنجليزي

وبيرنلي الساعة 2.00 (بي إن سبورتس 1).

وست هام وليفربول الساعة 6.30 (بي إن سبورتس 2).

برايتون وتوتنهام الساعة 9.45 (بي إن سبورتس 2).

قادش وأتلتيكو مدريد الساعة 5.15 (بي إن سبورتس 3).

وبلباو الساعة 10.00 (بي إن سبورس 1).

أتالانتا ولاتسيو الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 4).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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