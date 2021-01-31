بالمواعيد والقنوات.. ليفربول ووست هام ضمن مباريات الأحد الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستضيف وست هام نظيره ليفربول اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 21 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة، ابرز مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات.
الدوري الإنجليزي
تشيلسي وبيرنلي الساعة 2.00 (بي إن سبورتس 1).
وست هام وليفربول الساعة 6.30 (بي إن سبورتس 2).
برايتون وتوتنهام الساعة 9.45 (بي إن سبورتس 2).
الدوري الإسباني
قادش وأتلتيكو مدريد الساعة 5.15 (بي إن سبورتس 3).
برشلونة وبلباو الساعة 10.00 (بي إن سبورس 1).
الدوري الإيطالي
أتالانتا ولاتسيو الساعة 4.00 (بي إن سبورتس 4).