مصطفى محمد إلى تركيا.. السقا لمصراوي: ستقابله صعوبات.. ونصحته بالانتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أُسدل الستار على ملف صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشهر يناير الحالي.

وأعلن الزمالك انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة حتى ديسمبر 2021 بسبب رغبة اللاعب في الاحتراف.

وانضم المهاجم صاحب الـ23 عاماً إلى قائمة طويلة تضم العديد من اللاعبين المصريين الذين خاضوا رحلة احترافية في أرض الأناضول.

"الخليج 365" تواصل مع عدد من النجوم الذين قضوا فترة احترافية في تركيا، لسؤالهم عن رأيهم في الصفقة وتوجيه نصائح للمهاجم الشاب في أول تجربة احترافية له.

وتواصل "الخليج 365" مع عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، والذي سبق له اللعب في أندية دينزلي سبور، جينتشلاربيرليجي، كونيا سبور وإسكيشهرسبور التركي.

وقال السقا في تصريحات خاصة لمصراوي: "صفقة انتقال مصطفى محمد إلى تركيا بالطبع صفقة جيدة جداً، وفريق جالاتا سراي فريق كبير للغاية هناك، وسيكون فترينة جيدة له".

وأضاف: "هي خطوة أولى لمصطفى محمد في عالم الاحتراف في دوري جيد جداً، وسيبدأ الآن مرحلة أخرى في حياته ويجب عليه أن يتأقلم في الفريق، وهذا سيأتي من خلال التزامه مع الفريق".

واختتم مدافع منتخب مصر السابق: "مصطفى محمد تواصل معي بشأن عرض تركيا ونصحته بالذهاب وخوض التجربة، هو الآن سيلعب هناك وسيكون سفيراً لمصر وليس لنفسه فقط، سيقابله صعوبات كبيرة في الدوري التركي، ولكن يجب أن يكون لديه طموح عالٍ".