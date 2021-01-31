قنبلة جديدة في برشلونة.. الكشف عن تفاصيل عقد "فرعوني" لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن تفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة".

وقالت الصحيفة صباح اليوم الأحد إن ميسي حصل على حوالي 138 مليون يورو في الموسم الواحد منذ عام 2017 بجانب إضافات أخرى لتجديد العقد والولاء للفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن ميسي تقاضى ما يزيد مجموعه عن 555 مليون يورو وتحديدا (555.237.619 يورو) لمدة 4 مواسم بدأت منذ 25 نوفمبر 2017 عند توقيع عقد جديد ينتهي صلاحيته في 30 يونيو 2021.

وأضحت أن ميسي يحصل على نحو 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير، ويتضمن العقد مكافأتين، واحدة فقط لقبول التجديد (115.225 مليون يورو) والأخرى لولائه للفريق (77.929 مليون يورو).

وأشارت إلى أن قائد برشلونة حصل بالفعل على 92% من قيمة العقد، على الرغم من حقيقة أن برشلونة لم يقدم أداء جيدا في السنوات الأخيرة، خاصة في دوري أبطال أوروبا، التي يحصل فيها على أعلى المكافآت.

وأضافت الصحيفة أن مبلغ الـ555.237.619 مليون يورو الذي حصل عليه ميسي يتضمن مجموع الراتب الثابت وحقوق الصورة بالإضافة إلى سلسلة من المكافآت غير المنشورة التي تقدر بالملايين، بجانب البدلات وسلسلة أخرى من المتغيرات بحسب أهداف مختلفة.