الدنمارك والسويد.. صدام أحفاد الفايكنج على أرض الفراعنة بنهائي مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يشهد اليوم الأحد ختام مباريات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، صراع الشرس والأقوى على الذهبية واللقب، بين أحفاد الفايكنج الدنمارك والسويد في نهائي يمثل شبه جزيرة إسكندنافي التي تنتمي لها البلدين .

ويسعى منتخب الدنمارك بقيادة أسطورته العملاق هاينسن إلى تحقيق اللقب للمرة الثانية، بينما يأمل منتخب السويد بقيادة حارسه أندرياس باليكا في أن تكون مصر فأل حسن عليهم كما كانت في 1999 وأن يحقق لقبه الخامس في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم لكرة اليد.

مشوار الدنمارك

احتل منتخب الدنمارك المركز الأول في المجموعة الرابعة التي تواجد بها بالدور التمهيدي للبطولة وحصد العلامة الكاملة 6 نقاط، بالفوز على البحرين في الإفتتاح ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، واختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على الأرجنتين.

وتواجد منتخب الدنمارك حامل اللقب بعد ذلك في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي وضمت معه كلا من الأرجنتين والبحرين من مجموعته، وإنضم إليهم كلا من قطر وكرواتيا واليابان، وبدأ المنتخب الدنماركي مشواره في هذه المجموعة بالفوز على قطر ثم الفوز على اليابان ليتأهل رسميا لدور الثمانية دون النظر إلى نتيجة مواجهته مع كرواتيا، التي حسمها العملاق الدنماركي لصالحه في ختام مباريات المجموعة بهذا الدور.

وواجه حامل اللقب منتخب مصر في دور الثمانية لمونديال اليد، وتغلب عليه بعد صعوبة ومنافسة شرسة مع أصحاب الأرض، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (35-35)، ليتم اللجوء إلى الرميات الجزائية التي حسمها أبطال العالم لصالحهم ليفوزوا باللقاء بعد ذلك بنتيجة 39-38، وشهد اللقاء حصول العملاق هانسين على بطاقة حمراء.

وفي نصف النهائي بالمونديال، إصطدم المنتخب الدنماركي بالمنتخب الإسباني بطل اليورو، وكانت المباراة متكافئة بين الفريقين، وحسمها حامل اللقب مع الثانية الأخيرة ليفوز بالمباراة بنتيجة 35-33، ليتأهل لنهائي البطولة.

ولدى العملاق الدنماركي لقب واحد حصل عليه في البطولة الماضية التي أقيمت عام 2019 بدولتي الدنمارك وألمانيا

مشوار السويد

احتل منتخب السويد المركز الأول في المجموعة السابعة والتي ضمت معه كلا من مصر المضيف ومقدونيا وتشيلي، وحصد العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه في أولى مبارياته بالمجموعة على مقدونيا ثم تشيلى في الجولة الثانية، وأختتم مبارياته بالفوز على منتخب مصر في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة بنتيجة 24-23، ليخطف الصدارة والعلامة الكاملة.

وتأهل المنتخب السويدي للدور الرئيسي وتواجد في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، التي ضمت معه كلا من مصر ومقدونيا من المجموعة السابعة، بالإضافة إلى بيلاروسيا والاتحاد الروسي لكرة اليد وسلوفينيا،

ولم تكن بداية المنتخب السويدي بالصورة التي نهى عليه مبارياته في الدور التمهيدي، حيث تعادل مع بيلاروسيا في المباراة الأولى، ثم مع منتخب سلوفينيا الذي نجح في خطف التعادل منه في الثانية الأخيرة من المباراة، لكن استعاد الفريق السويدي قوته وبريقه وحقق فوزا كبيرا على الاتحاد الروسي بنتيجة 34-20، ليتأهل إلى دور الثمانية كأول المجموعة.

والتقى منتخب السويد بمنافسه القطري في دور الثمانية، ولم يجد أي عناء في التغلب عليه بنتيجة كبيرة 35-23، ليتأهل بعد ذلك إلى نصف نهائي ويلتقي مع منتخب فرنسا، لينجح في التغلب عليه بفارق 6 أهداف بنتيجة 32-26، في مباراة شهدت تألق للحارس السويدي أندرياس باليكا ليساهم في فوز منتخب بلاده بالمباراة ومن ثم التأهل لنهائي المونديال.

ويعد تأهل السويد لنهائي مونديال اليد هو الاول له منذ 20 عاما، حيث كان أخر نهائي وصل له المنتخب الوسيدي في 2001 وخسر اللقب لصالح منتخب فرنسا انذاك.

وسبق لمنتخب السويد الحصول على بطولة العالم لكرة اليد 4 مرات من قبل، كان أخرها في 1999 ، عندما استضافت مصر البطولة انذاك، وتغلب المنتخب السويدي في نهائي البطولة على منتخب روسيا بنتيجة 25-24.

بطاقة المباراة:

الحدث: نهائي بطولة العالم لكرة اليد بين الدنمارك والسويد

المكان: صالة استاد القاهرة الرياضي

الزمان: السادسة والنصف مساء

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 3