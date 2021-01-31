شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق القيد الشتوى لأندية الدورى الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، اليوم الأحد، باب القيد الشتوى أمام الأندية وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث تم فتح باب القيد الشتوى يوم 1 يناير الجارى وحتى اليوم 31 من نفس الشهر، وقامت الأندية بقيد عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقررت اللجنة الثلاثية إضافة خمسة لاعبين لكل نادٍ فى قائمة الفريق الأول لتصبح 35 لاعبا بدلا من 30 مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

وأكد محمد الشواربى، عضو اللجنة الثلاثة، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك مشروعا لجدول الدورى حتى نهايته، مؤكدا أن الدورى سينتهى 30 سبتمبر المقبل. وأضاف أن الدورى سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة، وذلك تم الاستقرار على ذلك.

وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.