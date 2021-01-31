شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يحرم الإسماعيلى من جهود مروان الصحراوى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مروان الصحراوى، مدافع الإسماعيلى، عن مواجهة سموحة المقبلة فى عاشر جولات بطولة الدورى الممتاز، جاء ذلك ، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما لحساب منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى المحلى.

تقدم محمد عادل للإسماعيلى من رأسية متقنة قبل أن يتعادل رمضان صبحي بعد دقيقتين من تقدم الدراويش.

وأصبح رصيد الإسماعيلي 8 نقاط في المركز الثالث عشر ليكون الفريق الأصفر متساويًا مع الثلاثي البنك الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

طلب البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى من إدارة الدراويش إمداده بتقرير مفصل عن لاعبى الفريق ومشاركاتهم هذا الموسم وكذلك تقرير من الجهاز الطبى عن حالة المصابين وتوقيت عودتهم للتدريبات الجماعية من أجل دراسته

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ستة شهور إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.