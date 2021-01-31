شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: أشكر مسؤولو الزمالك وسعيد بعودتى للوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد أوناجم، لاعب الزمالك، والذى تمت إعارته لفريق الوداد المغربى، صورة له بقميص الوداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وكتب أوناجم الصورة التي نشرها على «ستورى إنستجرام»: «سعيد بعودتى إلى الدار الكبيرة الوداد، لنواصل حصد الألقاب محليا وأفريقيا، وأترك خلفى ذكريات طيبة مع الزمالك وجمهوره، على أمل تجديد اللقاء، شكر خاص لكل مسئولي الزمالك الذين تفهّموا رغبتى بتغيير الأجواء، وزملائى اللاعبين والمدربين الذين منحونى الفرصة وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصرى ومدير أعمالى كريم بلق الذي لم يبخل عنى بالدعم».