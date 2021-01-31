شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: فيفا أعتقد أننا نماطل.. وعرضنا اللائحة عليهم 4 مرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية السابق، عن الأسباب التي أدت إلى رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة وتعيين اللجنة الثلاثية خلفا لها.

وقال جمال محمد على، خلال تصريحات تليفزيونية: «اللجنة الخماسية كان من المفترض أن تكون سباعية بوجود حسام غالى نجم الأهلي السابق، الذي اعتذر لانشغاله بالعمل في الجونة، فتم تقليص اللجنة، لأنها لا بد أن تكون فردية، والعضو السابع كان ماجد نجاتى رئيس نادى إنبى، خاطبنا الفيفا أكثر من مرة لإخبارهم أن الانتخابات كل 4 سنوات أو عقب دورة أولمبية كاملة، ولكن الاتحاد الدولى كان يظن أننا نماطل من أجل عدم إقامة الانتخابات، فطالب بتقليص اللجنة الخماسية لثلاثة أسماء فقط، سيناريو الاتحاد الدولى كان متوقعا فيه الإطاحة بنا بداعى المماطلة وتعيين لجنة بأسماء أخرى، واللائحة عرضت على الفيفا 4 مرات، وكانت ترد لنا من أجل تعديلها، والفيفا ظلمنا بالرحيل بهذه الطريقة».

وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية السابق: «عرضنا اللائحة على الجمعية العمومية من الساعة 11 صباحا، وانتهينا في السابعة مساء، وتم تعديل البنود التي طالبت بها الجمعية العمومية وعرضناها على لجنة قانونية، ولم يحدث تعديل قانون عليها».

وأضاف: «تقنية الفيديو كانت فكرة عمرو الجناينى، وهو من تبناها، وقيل إننا تعاقدنا مع شركة غير معروفة وليس لها تاريخ، واتضح لكل الناس أنها شركة إسبانية كبيرة ولها تاريخ، وتعاقدنا معها على نظام الإيجار على أن نتملكها في نهاية العقد، مع وجود بند يسمح لنا بتسلم الأجهزة الأحدث في ذلك الوقت، وكل بنود التعاقد مع الشركة الخاصة بتقنية الفيديو مسؤول عنها قسم الشؤون القانونية بالاتحاد، وأعتقد تمسك الـ18 ناديا باستمرار تقنية الفيديو يؤكد أنها إنجاز كبير».