شكرا لقرائتكم خبر عن «حمدالله» يعد جماهير النصر السعودي بمزيد من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى التوهج من جديد بعدما تمكن من قيادة فريقه للفوز على غريمه الهلال بثلاثية نظيفة والتتويج ببطولة السوبر السعودي.

ودخل حمد الله كبديل في الشوط الثاني وتمكن من تعزيز تقدمه فريقه بإحرازه للهدف الثاني، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثالث لزميله سامي النجعي.

وقدم حمد الله وعدا للجمهور بعد الفوز بالكأس، حيث نشرة صورة من التتويج عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها: «هذا اللقب إهداء للنصراويين الحقيقيين، إن شاء الله القادم أفضل».

وتأتي مشاركة حمد الله في نهائي السوبر، بعد غياب طويل استمر لأكثر من شهر، بسبب تعرضه للإصابة.