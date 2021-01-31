شكرا لقرائتكم خبر عن «لاوتارو» يحصد المركز الرابع كأصغر لاعب يحقق 10 أهداف فى الدوريات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، من تسجيل هدف لفريقه في شباك بينيفينتو، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن لاوتارو هو أصغر لاعب يتمكن من تسجيل 10 أهداف أو أكثر في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، وأضافت أن النجم الأرجنتيني هو رابع أصغر لاعب يحقق هذا الرقم في الموسم الجاري بالدوريات الخمس الكبرى بعد الثلاثي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، سيلاس وامانجيتوكا لاعب شتوتجارت، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.