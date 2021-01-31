«خلاني أشرب معاه».. أحمد ناجي يروي قصة تدخين إكرامي للسجائر.. ويكشف عن رأيه في المقارنة بين إكرامي وثابت البطل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالي، تفاصيل قيام إكرامي أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق في حراسة المرمى، بتدخين السجائر في واقعة حدثت بعد مباراة إسكو ضمن الدوري الممتاز، قائلا «خلاني أدخن معاه سيجارة في اليوم ده».

وكشف مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «أوضة اللبس» المذاع على قناة «النهار»: «إكرامي كان بيسخن قبل مباراة إسكو واشتكى من صداع في الرأس، ومن ثم تناول دواء من دكتور السيد سالم طبيب الأهلي حينها، لكنه أصيب بالحساسية من الدواء، ما دعى لعدم مشاركته في اللقاء، ونزولي بدلا منه، حيث ذهب إلى المستشفى بعد المباراة».



وأضاف «شاركت أساسيًا بدلًا منه أمام إسكو، وذهبت معه إلى المستشفى بعد المباراة واكتشفت حينها أنه يدخن السجائر بعدما طلب من كابتن حازم مدرب حراس المرمى علبة السجائر، حيث قام بتدخين سيجارة أثناء وجوده في مستشفى المقاولون العرب، بعد لقاء إسكو، ودخنت معه السجائر ذلك اليوم». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وعن رأيه في المقارنة بين إكرامي وثابت البطل، قال «ثابت البطل كان أكثر إنتاجية من إكرامي لكن أعلى في مستوى الفنيات والأداء الجمالي، البطل عندما تسدد عليه الكرة كان يستخدم قدمه في التحرك ومن ثم التصدي للكرة، على عكس إكرامي الذي كان يعطي أداءًا جماليًا».

وعن انضمام شريف إكرامي لفريق بيراميدز، قال «شريف إكرامي كان يرغب في التعاقد مع فريق مستقر ماديًا ومن الناحية الفنية، وواضح أن هناك شرطا في التعاقد أن يلعب أساسيًا».

وأكد مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، أن اتهام الهاني سليمان حارس مرمى الفريق، بداعي إضاعة الوقت، حيث أكد أن هذا الأمر مطلوب في كثير من الأحيان في كرة القدم، ويكون بتعليمات من أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري الذي يطلب من الحارس التروي والهدوء في اللعب.



ولفت إلي أن شريف إكرامي يعاني من الضغط بعد الانتقال لفريق بيراميدز، بسبب جماهير النادي الأهلي التي تعشق ناديها وتهاجم من رحل عن ناديها في بعض الأحيان.