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بعثة النادي الأهلي: نحن في فقاعة طبية وممنوع الخروج أو الدخول لأحد في الفندق

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الشارقة - اميمة ياسر - قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعثة النادي الأهلي في فقاعة طبية، مضيفا:" ممنوع الخروج أو الدخول خارج الفقاعة الطبية".

وأضاف "مرتجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": بعثة النادي الأهلي لا تختلط بأحد وملتزمين بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الفيفا.

وتابع : وجود محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة يعطي ثقة للاعبي الفريق ودافع قوي لهم, موضحا ان فندق الإقامة مخصص لبعثة النادي الأهلي والفريق الكوري ولا نستقبل أحد.

وأختتم "مرتجي"قائلا : "نأمل بأن يكون لاعبو النادي على قدر المسئولية لإسعاد جماهير النادي الأهلي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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