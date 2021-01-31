بعثة النادي الأهلي: نحن في فقاعة طبية وممنوع الخروج أو الدخول لأحد في الفندق

الشارقة - اميمة ياسر - قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعثة النادي الأهلي في فقاعة طبية، مضيفا:" ممنوع الخروج أو الدخول خارج الفقاعة الطبية".

وأضاف "مرتجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": بعثة النادي الأهلي لا تختلط بأحد وملتزمين بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الفيفا.

وتابع : وجود محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة يعطي ثقة للاعبي الفريق ودافع قوي لهم, موضحا ان فندق الإقامة مخصص لبعثة النادي الأهلي والفريق الكوري ولا نستقبل أحد.

وأختتم "مرتجي"قائلا : "نأمل بأن يكون لاعبو النادي على قدر المسئولية لإسعاد جماهير النادي الأهلي".