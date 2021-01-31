شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يرفض العروض المحلية ويفضل البقاء بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق رامى ربيعة مدافع الأهلى الباب أمام العروض المحلية التى وصلته خلال الفترة الماضية، من أجل الانتقال إلى صفوفها قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية مساء اليوم الأحد، لرفضه فكرة اللعب لأى نادٍ غير الأهلى فى مصر، مع الترحيب بفكرة الانتقال لأحد الأندية الخارجية الراغبة فى الحصول على خدماته قبل غلق باب القيد الشتوي.

ويفضل ربيعة البقاء فى الأهلى حال عدم الحصول على عرض من أحد الأندية الخارجية حتى غلق باب القيد، أو التشبث بأمل وصول عرض من أحد الدوريات المفتوح بها القيد بعد نهاية شهر يناير، من أجل خوض تحدٍ جديدٍ بعيداً عن الأهلى بعد خروجه من الحسابات الفنية للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والذى لا يقتنع بقدراته الفنية، ولا يمانع فى رحيله حال تحصله على عرض مناسب.

ويضع ربيعة خطة بديلة ضمن حساباته وهى اللعب لأحد الأندية المحلية لتكون الخيار الأخير أمامه حال عدم التوصل لحل مع موسيمانى، لاسيما بعد تأزم علاقته بالمدرب الجنوب إفريقى، بسبب إثارة أزمة قبل سفر البعثة إلى قطر بعد رفضه السفر رفقة فريقه والإصرار على البقاء بالقاهرة لعلمه باستبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى مونديال الأندية.