شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من مباراته المرتقبة مع طلائع الجيش والتى تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

وأغلق مسئولو المقاولون العرب باب العروض التى ترددت منذ انطلاق الميركاتو الشتوي الجاري بشكل تام، للحفاظ على تركيز اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول أكثر من لاعب دائرة اهتمامات نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تألقهم مع ذئاب الجبل، وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، أن النادى لا ينوي التفريط في أى لاعب مهما كانت المغريات من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتخطى المرحلة الصعبة التى يمر بها بسبب تراجع النتائج.

وكان المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أعلن عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، إن المقاولون نجح فى ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

وعمل الجهاز الفني للمقاولون طول الفترة الماضية، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة بالدوري العام، وذلك من أجل تحسين النتائج وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري.