شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخشي الحكام الأهلي والزمالك.. جمال الغندور يجيب؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولي السابق جمال الغندور حقيقة تخوف بعض الحكام ورؤساء لجنة الحكام من الأهلي والزمالك وبالتالي مجاملتهما في العديد من القرارات خلال المباريات، حيث قال: "لا يوجد تخوف بالمعني المعروف، الحكام لا يخشون أحد وأتحدث عن نفسي لا أنظر في إدارتي للمباريات خلال عملي كحكم للون القميص ونفس الأمر خلال تواجدي في رئاسة اللجنة.

أضاف جمال الغندور خلال ندوته باليوم السابع: "هناك من يخشي من الهجوم الحاد ويتعرض لضغوظ وانتقادات وبالتالي يتأثر بالقرارات لصالح نادي معين ولكن هذا لم يحدث معي.

حل الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات في الساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن رأيه في تجربة الـvar والاتهامات التي توجه للتقنية وهل تقنية الفيديو تجامل الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة فقط.

كما تطريق الغندور عن العديد من الملفات الهامة بملف التحكيم والحكام، ورأيه في إسناد مباراة الأهلي والزمالك لحكام مصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولي جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.