شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لتطبيق أسلوب جديد للأهلي فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، لتطبيق أسلوب لعب جديد خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، سواء بطريقته المعتادة 4 / 2 / 3 / 1 أو 4 / 3 / 3 مع تنفيذ بعض الجمل الفنية المختلفة، سواء فى تمركز اللاعبين داخل الملعب أو التحضير أو الأدوار المكلف بها اللاعبون أو الاختراقات التى سيعتمد عليها لفتح ثغرات فى خطوط المنافس.

وترتبط خطة موسيمانى فى التعامل مع الطموح الجديد للفريق الأحمر فى المنافسة على الصعود لنصف نهائى كأس العالم للأندية، وهى الخطة التى ينوى تنفيذها موسيمانى والتى قد تستدعى الاعتماد على حمدى فتحى كدفندر متأخر أو ليبرو فى وقت الهجوم المعاكس من الفريق المنافس والذى يملك عناصر هجومية قوية، أو اللعب بثلاثى وسط دفاعى وهم حمدى فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج لمنح الأفضلية والاستحواذ للفريق الأحمر فى المباراة والتعامل مع سرعات لاعبى الدحيل.

وتلقت بعثة الأهلى بالمونديال إخطاراً يفيد بأن المسحة الطبية التى تم إجراؤها مساء الجمعة فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفنى والإدارى والطبى واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، الذى جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التى قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أى أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.



وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.