يوفيتش يقود الدراويش اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية وديا استعدادا لسموحة

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القاهرة - سامية سيد - يقود البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، الدراويش أمام كهرباء الإسماعيلية فى مباراة ودية فى الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، بعدما ظهر فى مدرجات مباراة بيراميدز بالأمس بعد وصوله الإسماعيلية مساء الجمعة، ويستعد الدراويش لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام وأدارها فنياً أحمد العجوز وعطية صابر.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.

ويجيد المدرب الجديد للإسماعيلي اكتشاف أفضل العناصر الشابة ومنحها الثقة بجانب إعادة الثقة للاعبين الكبار الغائبين عن مستواهم وهو ما حدث مع الأنجولى ارى بابل لاعب الإسماعيلى والسابق لفريق أول أغسطس، حيث كان سببا فى استعادة تألقه وخوضه تجارب احتراف فى أوروبا بجانب المهاجم “دالا” الذى تألق تحت إشراف دراجان وحصد لقب هداف الدورى برصيد 23 هدفا موسم 2016 وانتقاله للاحتراف بجانب بابل ضمن صفوف سبورتنج لشبونة عام 2017، فضلا عن اكتشاف جيرالدو وتوهجه فى الدورى الأنجولى كأكثر اللاعبين صناعة للفرص، ثم انتقاله لصفوف الأهلى بعد تألقه اللافت، وأيضا نجاحه الدائم فى التعامل تحت الضغط الجماهيرى ورغبته الدائمة فى اقناع الجماهير بسياسته التى ينجح فى توصيلها للاعبين بشكل سريع وتظهر بصماته دائما مع الفرق التى تولى تدريبها، والتعامل مع المنافسين بجانب شخصيته القوية القادرة على فرض الانضباط والالتزام والعدل بين لاعبى الفريق.